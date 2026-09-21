Óscar Troya, técnico del Atlético Baleares:"La parte importante del error es lo que hagas después y la única responsabilidad es mía"

Óscar Troya está con fuerza y confianza para cambiar la situación de su equipo que ha sumado un punto en tres jornadas. El técnico del conjunto blanquiazul tiene claro que la solución pasa por seguir trabajando junto a su cuerpo técnico y jugadores sin excusas. "Lo importante del error es lo que haces después del error. Tenemos que hacer una semana perfecta para competir y ganar en Cieza. Hay que aprender de estas cosas, me van a encontrar trabajando en las derrotas y en las victorias"

Apoyo de la dirección deportiva

Troya cuenta con el respaldo del drector general, Patrick Messow, y del director deportivo, Marc Julià. "Tengo una cercanía total. El domingo nos fuimos todos a las cuatro de la tarde, pensamos prácticamente lo mismo". El Atlético Baleares cuenta con las bajas de Payeras y Florin Andone. El técnico no quiere ningún tipo de excusas y centra sus esfuerzos en sacar el máximo rendimiento a los futbolistas que tiene a su disposición en estos momentos.