Aguirre encantado con su nuevo vecino en Mallorca

Javier Aguirre lleva 35 mudanzas en 41 años de matrimonio. No obstante, la última le ha permitido vivir junto Larin. La relación entre técnico y delantero canadiense va más allá del terreno de juego Ambos han estado muy pendiente de la pasión que tienen por el beisbol. "Larín está listo para jugar, no sé si tiene algún bloqueo o alguna situación que yo desconozca, pero no creo porque vivimos en la mismo condominio y lo controlo perfectamente a él, su esposa o sus hijitas. Creo que está contento en Mallorca y hablo mucho con él, esta semana volvimos a hablar de otros temas, le gusta mucho el béisbol. Ahora está la final de las grandes ligas, hablamos de muchas cosas, está bien el chicho. Yo creo que está preparado mental y físicamente".

Larin titular en la copa

Larin será titular en la eliminatoria de copa a partido único ante el Boiro de la regional preferente gallega. Aguirre espera que el delantero rompa su sequía goleadora en la isla y la copa le sirva de revulsivo para afrontar los partidos de liga.

Aguirre respeta al Boiro

El técnico del Real Mallorca ha lanzado un mensaje de máximo respeto para su rival en copa. El técnico mexicano ha destacado la calidad individual y disposición táctica del conjunto de la regional preferente gallega." Afrontamos la copa con la máxima seriedadsin fijarnos en la categoría del rival. Sabemos que es una competición bonita. El año pasado perdimos en San Sebastián pero este año esperamos llegar lejos. La hemos preparado bien y esperamos hacer un buen partido".

Los isleños han viajado con las ausencias en la lista de Sergi Darder y Raíllo, que podrían gozar de minutos en Sevilla ante el Betis después de superar sus respectivas lesiones. En la convocatoria destacan la presencia de los canteranos Mascaró, Luna, David López, Quintanilla y Javi Llabrés, que forma parte de la primera plantilla