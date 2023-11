La copa del Rey deja tirado al Mallorca

El Real Mallorca no ha podido regresar a Palma tras superar la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Boiro debido a la climatología adversa en tierras gallegas con fuertes rachas de de viento. La expedición tenía previsto volver en vuelo chárter después del partido para descansar en la isla y realizar dos sesiones de entrenamiento antes de viajar el viernes a Sevilla.

Los isleños, finalmente, viajarán en Ave desde Orense hacia Madrid, donde tienen previsto llegar a las cuatro de la tarde. La previsión es volar a las seis de la tarde, si no hay retraso, y llegar a la isla sobre las siete y media de la tarde. El cuerpo técnico y los futbolistas podrían llegar a sus respectivos domicilios sobre las nueve de la noche, tras doce horas de viaje.

Un entrenamiento y viaje a Sevilla

Javier Aguirre tendrá que preparar el partido de liga ante el Real Betis con un entrenamiento antes de viajar a Sevilla. El técnico mexicano dará entrada en el once a los futbolistas que no participaron el miércoles ante el Boiro en la eliminatoria de copa del Rey. Rajkovic, Gio, Valjent, Nastasic, Jaume Costa, Samu Costa, Mascarell, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez y Muriqi, no gozaron de minutos y Dani Rodríguez, Raíllo, Nastasic y Sergi Darder, ya con el alta médica, ni siquiera viajaron.

El Real Mallorca ha sumado una victoria en las once jornadas disputadas pero las sensaciones son buenas después de las últimas cinco jornadas. Aguirre ha lamentado que los isleños no cuenten con cuatro puntos más después de comprobar cómo se le escaparon dos puntos en Vallecas en el minuto noventa y siete o el pasado sábado ante el Getafe. La única duda de cara al partido ante el Real Betis pasar por la reaparición de Raíllo y Sergi Darder o jugar de inicio con Larin o Abdón Prats acompañando a Muriqi.

Larin, Abdón, Javi Llabrés y Greiff

Aguirre valoró de forma muy positiva la clasificación para la siguiente eliminatoria de Copa y el primer gol de Larin con la camiseta del Mallorca. Abdón volvió a reivindicar su capacidad goleadora con tres dianas, dos de penalti. Otro de los aspectos destacados fue el nivel ofrecido por Javi Llabrés, que sigue demostrando sus ganas de entrar en el once inicial o empezar a gozar de minutos en primera división. Greiff tuvo la oportunidad de jugar resolviendo el poco peligro creado por el Boiro sin problemas.