Toni Amor: "Creo que el Mallorca va a perder muy pocos partidos en casa"

Toni Amor guarda un gran recuerdo de la experiencia de dirigir a la selección de México en el mundial. El técnico destaca la responsabilidad y repercusión que representa un cita de esta magnitud. "Es muy diferente a entrenar a un equipo. En nuestro caso más por ser anfitriones viendo a un país volcado. Vimos la ilusión sumando nueve puntos en la primera fase con la suerte de jugar el partido inaugural. Es algo muy bonito"

Vinculado a Javier Aguirre

Toni Amor quiere seguir vinculado a Javier Aguirre después de la experiencia en el Mallorca y la selección de México. "Estando con Javier me han llegado oferta para ser primer entrenador, pero estoy muy cómodo con Javier y me da confianza, mientras él quiera seguiré porque estoy muy cómodo"

Real Mallorca

Toni Amor sigue pendiente del Real Mallorca y si puede acude al estadio como sucedió ante el Sabadell. La mejor clasificación de los isleños con la propiedad americana durante los últimos once años ha sido la novena posición en primera división con el técnico méxicano."Creo que el Mallorca va a ganar el 90% de los partidos en casa. Luego en los partidos con rivales directos tienes que ganar pero si no puedes no perder"