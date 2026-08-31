Luis García, técnico del Mallorca: "Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo"

Luis García Fernández tiene claro que Luis Enrique es su referente en el banquillo. El técnico del Real Mallorca sigue el trabajo del PSG y valora los conceptos del juego de su paisano. "Luis Enrique es el mejor del mundo. Es un entrenador ideal para hacer ver al mundo del fútbol que lo más importante es el equipo. El PSG no había ganado ninguna champions y llevan dos".

Ilusión por el ascenso

El técnico del Real Mallorca ha destacado el papel de los veteranos y la ilusión del grupo para volver a primera división. El equipo ha ganado los dos partidos en casa con cinco goles a favor, cuatro a balón parado. "El ejemplo son gente como Raíllo, Valjent, Sergi,Darder, Abdón o Pichu. Ellos quieren estar cuanto antes en la élite. Hay que ser un grupo, una familia. La temporada es muy larga y vamos a necesitar de todos. Ahora vamos a Elda y si va a ser complicado"

Contento con el club

Luis García está satisfecho con la dirección deportiva y responsables del club desde que llegó a la isla. "Estoy contento. Tenemos jugadores que pueden aportar cifra de goles importantes. Creo que tenemos una plantilla bastante completa y estamos tranquilos. Suelo ser una persona tranquila y mi relación con la propiedad y dirección deportiva es extraordinaría"