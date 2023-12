Darder: "Sé que tengo que dar un paso hacía delante"

Sergi Darder espera sumar la primera victoria en casa ante el Sevilla. En Radioestadio noche destaca el potencial de los hispalense a pesar de la clasificación. "Estoy con ganas de ganar porque este año está costando más de lo esperado. Debemos exigirnos ganar porque por deméritos de los otros no hemos entrado en descenso. No estamos haciendo la temporada deseada y dentro de que no estamos bien en cuanto a puntos hemos competido con ocho empates, hasta el partido que hemos ganado es el que menos lo merecía el equipo. Hay que ganar para verlo de otra manera. El Sevilla siempre es complicado pero prefiero un Sevilla con dudas. Sabemos que es un partido muy jodido".

Respeto a los árbitros

Sergi Darder tiene mucho respeto por los árbitros y reconoce que le gustan aquellos con los que se puede dialogar. "Ser árbitro es muy difícil y de lo que nos quejamos es que no hemos mejorado y lo ha estropeado. En 38 jornadas te suele compensar y no hay que darle la tanta importancia. Entiendo mucho el error, para mi el mejor es que sabe llevar un partido, hay árbitros que no te dejan decir ni hola, a mi me gusta hablar con ellos y que me expliquen las cosas

Espera subir el nivel

Sergi es consciente que se han creado muchas expectativas con su fichaje. El centrocampista espera mejorar a nivel personal como el del equipo "Ni a nivel individual ni colectivo me esperaba la temporada así. Sabía que venía a un Mallorca que es difícil jugar contra nosotros, a nivel individual cuando mejor estaba me lesioné y ahora estoy en el camino. Me fuí con 13 años y he vuelto a Mallorca con 29, por eso me da rabia no ganar. No tengo que esconderme y debo dar un paso hacia delante y marcar diferencias. Para mi ha sido un verano muy duro, primero por el descenso del Espanyol pero sabía que necesitaba un cambio y volver a mi casa. Tenía muy claro que me tenía que ir del Espanyol, tenía ofertas de países raros donde se gana mucho dinero o de equipos con opciones de jugar en Europa"

Barcelona

Sergi ha reconocido que estuvo en la órbita del Fc Barcelona pero que lo veía incompatible después de pasar por el Espanyol. "Tuve la posibilidad, durante unas horas que la gente del Barça me presentó el proyecto pero cuando lo pensé fríamente no hubo ni un 1%.. Hablé con mucha gente que sentía el Espanyol como Tommy N´ Kono y no me lo puede ni plantear. Mi sentimiento por el Espanyol no me lo permitía"