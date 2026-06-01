Fútbol

Messow,director general del Atlético Baleares: "pido disculpas y confianza para el futuro"

El Atlético Baleares seguirá jugando en segunda federación tras caer 1-2 ante el Jaén en la final por el ascenso.

Paco Muñoz

Palma |

El Atlético Baleares seguirá en segunda federación tras caer en la final por el ascenso 1-2 en el estadio Balear ante el Jaén. El director general del club, Patrick Messow, está muy afectado y espera hablar con el presidente y propietario, Ingo Volcmaan, para analizar y tomar decisiones de cara a la próxima temporada. "Desde que terminó el partido no he hablado con el presidente. Necesitamos dejar pasar unos días. El equipo ha trabajado muy bien pero no hemos conseguido el objetivo. Es duro y vamos a ver que pasa. Estamos tristes y enfadados. Entiendo que son momentos jodidos pero tenemos que levantarnos y necesitamos el apoyo de la gente porque sin la afición será más difícil. Pido disculpas y confianza para el futuro".

Cambios

El Atlético Baleares podría realizar cambios en el banquillo y renovar gran parte del vestuario. La continuidad de Luis Blanco es complicada después de perder dos fases de ascensos consecutivas y entre los candidatos para sustituirle está José Contreras. Otras de las soluciones que estudian los responsables del club pasa por seguir buscando futbolistas que mejoren el nivel actual para conseguir el ascenso a primera federación y si es posible siendo campeón de grupo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer