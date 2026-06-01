Messow,director general del Atlético Baleares: "pido disculpas y confianza para el futuro"

El Atlético Baleares seguirá en segunda federación tras caer en la final por el ascenso 1-2 en el estadio Balear ante el Jaén. El director general del club, Patrick Messow, está muy afectado y espera hablar con el presidente y propietario, Ingo Volcmaan, para analizar y tomar decisiones de cara a la próxima temporada. "Desde que terminó el partido no he hablado con el presidente. Necesitamos dejar pasar unos días. El equipo ha trabajado muy bien pero no hemos conseguido el objetivo. Es duro y vamos a ver que pasa. Estamos tristes y enfadados. Entiendo que son momentos jodidos pero tenemos que levantarnos y necesitamos el apoyo de la gente porque sin la afición será más difícil. Pido disculpas y confianza para el futuro".

Cambios

El Atlético Baleares podría realizar cambios en el banquillo y renovar gran parte del vestuario. La continuidad de Luis Blanco es complicada después de perder dos fases de ascensos consecutivas y entre los candidatos para sustituirle está José Contreras. Otras de las soluciones que estudian los responsables del club pasa por seguir buscando futbolistas que mejoren el nivel actual para conseguir el ascenso a primera federación y si es posible siendo campeón de grupo.