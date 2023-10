Jordi Roger: "En el Baleares las notas se ponen a final de temporada"

Jordi Roger da la cara en el momento más complicado del Atlético Baleares. El secretario técnico del club confía en el trabajo Juanma Barrero y de los futbolistas después de la primera parte que ofrecieron los blanquiazules ante el Murcia. El equipo ha sumado la sexta derrota consecutiva que le mantiene colista con un punto en el grupo segundo de la segunda federación. "Estamos jodidos y tocados porque no nos salen las cosas. Hay ganas de sacar la situación adelante. El equipo hizo muy buena primera parte ante el Murcia y hay que seguir trabajando para ganar partidos".

Roger mantiene que Tato contaba con su confianza después de salvar al equipo del descenso y que el fichaje de Raúl González ya se valoró el pasado verano pero no fue posible por cuestiones económicas.

Situación personal

Jordi Roger confía en sus condiciones para seguir al frente de la secretaría técnica del club aunque no descarta volver al banquillo si se lo pidiese el propietario y presidente, Ingo Volckmaan. El secretario técnico no ha tenido reparos para explicar su forma de trabajar con los agentes de los diferentes futbolistas. "El presidente ya dijo que a final de temporada si tiene que tomar las decisiones las tomará, se acaba el debate. Yo me encuentro con mucha fuerza para seguir sabiendo que tengo que centrarme en ayudar al equipo. Confío que lo vamos a sacar y como digo yo las notas hay que ponerlas a final de temporada. Al final no puedo estar pendiente de lo que se dice porque nos volveríamos locos. No puedo entrar a desmentir cosas cada día. Se ha oído que Patrick y yo cobramos comisiones, que salgan y lo demuestren. Tenemos jugadores de un montón de representantes".

Confianza con el propietario

Roger admite que tiene una gran relación con Ingo Volckmaan y si le vuelve a pedir que vuelva al banquillo lo haría aunque no es su deseo. "El presidente me considera un hombre de club y cuando ha considerado que que tenia que estar en el banquillo me lo ha pedido y cuando ha considerado que estuviese en la secretaría técnica también con Patrick he vuelto, si el presi como favor me pidiese volver al banquillo volvería pero no sería de mi agrado pero no creo que se de".