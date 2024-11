Jordi Horrach, presidente de la federación Balear de fútbol,: "Toni Curuné me envió su dimisión y debemos respetar su decisión"

Jordi Horrach ha anunciado que Toni Curuné deja de ser Vicepresidente de la federación balear de fútbol tras los incidente del pasado fin de semana. El presidente de la federación balear de fútbol ha aceptado la dimisión aunque Curuné dijo en Onda Cero que ponía su cargo a disposición. "Lo que vimos el pasado domingo son actos que no pueden producirse. Llevamos cuatro campañas contra la violencia y estos actos no tienen cabida. Ayer me envió la dimisión y debemos respetar su decisión. Creemos que la federación está actuando como toca. Una persona que no tiene licencia no puede saltar a un campo. Ha sido honesto y presentó su dimisión. He hablado tres días con él y aunque haya interpretaciones diferentes por encima está la federación.

Nuevo Vicepresidente

Jordi Horrach tiene previsto valorar la posibilidad de incorporar a un nuevo vicepresidente aunque no tiene prisa después de los acontecimientos vividos el pasado fin de semana. "Cuando sea el momento buscaremos o no una persona. No lo hemos afrontado porque no creemos que sea necesario"