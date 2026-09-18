David López fuera de la lista y Alberto Moreno viaja a San Sebastián

La expedición del Real Mallorca viaja a San Sebastián con la baja de David López. La principal novedad en la convocatoria es la presencia de Alberto Moreno aunque todo hace indicar que Lato regresará al once. Antonio Raíllo forma parte de la lista condicionado por un tema personal que le ha impedido entrenar con el grupo en las dos últimas sesiones. El capitán vuelve a demostrar su profesionalidad viajando con la expedición a pesar de las circunstancias personales durante las últimas horas. Luis García deja en Palma a Orejuela para que juegue con el Mallorca B y a los lesionados Abdón, Kalumba y Luna.

Zubieta

El Real Mallorca jugará en la ciudad deportiva de Zubieta cuando en varias ocasiones a lo largo de los últimos años visitó el recinto deportivo para entrenar. En esta ocasión no contará con la presión ambiental que ha vivido en Anoeta ya que se esperan unos dos mil espectadores que apoyarán al filial donostiarra. Los isleños buscan mejorar los números lejos de Son Moix después de perder en Granada y empatar en Elda.