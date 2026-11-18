Varios responsables de la estructura del Como estuvieron visitante ayer las instalaciones del Real Mallorca. Estuvieron en la ciudad deportiva, en Son Moix e incluso en la tienda junto al estadio. El Real Mallorca hizo lo mismo la pasada temporada para conocer detalles de la entidad italiana. La buena relación entre ambos club podría llevar a cerrar algún acuerdo o la participación del Como en el Ciutat de Palma.

Director deportivo

El presidente del Real Mallorca, Andy Kohlberg, y Alfonso Díaz sigue trabajando para cerrar la contratación de un nuevo director deportivo tras la destitución de Pablo Ortells. Ambos han acompañado esta mañana al equipo que esta noche disputará en Alcoy ante el Alcoyano la eliminatoria de la copa del Rey a partido único.

Tenerife

El Real Mallorca regresará esta noche a la isla para empezar a preparar el partido del próximo sábado en Tenerife. El conjunto dirigido por Luis García Fernández finalizará el mes de noviembre jugando en el estadio de Son Moix ante el Castellón que por el momento lidera la clasificación.