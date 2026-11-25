Manuel Matoses, profesor del IES Quartó de Portmany ha pasado por Onda Cero Ibiza y Formentera junto a cuatro alumnos de segundo de Bachillerato de Artes Escénicas del centro para contar el proyecto que han llevado a cabo junto al Consell d'Eivissa y el CEPCA bajo el nombre de ‘El buit que queda’ con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

Según ha explicado el propio Matoses, después de una propuesta de la directora del CEPCA, Belén Alvite, "el vídeo muestra el vacío que deja una mujer asesinada por violencia machista entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo" y hace preguntarse al espectador "qué ocurre cuando una mujer asesinada por violencia machista deja de estar presente en la vida de quienes la rodean a través de un mensaje sencillo, pero contundente, sobre las consecuencias de la violencia machista más allá de la propia víctima".

El vídeo cuenta cuatro historias diferentes conectadas mediante un llavero que representa a una madre y a su hijo y en las que Irina Cavicini interpreta a una abuela que ha perdido a su hija; Leire Martínez, a una trabajadora que echa de menos a su compañera de oficina; Vanessa Mercado, a una enfermera que descubre que una paciente víctima de violencia machista ya no está en su habitación; y Christopher Mason, a un adolescente que ha perdido a su madre a manos de su padre, y en este caso lo hace a través de un gesto tan cotidiano como el encontrar cada mañana el bocadillo que le preparaba su madre".

El proyecto ha supuesto cerca de un mes de trabajo y cuatro jornadas de grabación y es que los estudiantes no solo se han puesto delante de las cámaras, sino que también han participado en la preparación de las escenas, el vestuario, el maquillaje y las tareas técnicas y, todo ello, durante sus horas de clase y utilizando diferentes espacios, entre ellos el hospital y el Espai Jove de Sant Antoni. Y por ello, Matoses se ha mostrado especialmente satisfecho con la implicación de sus alumnos, aprovechando para reivindicar a las nuevas generaciones asegurando "que son personas que tienen una sensibilidad muy grande para estas cuestiones ya que están mucho más informados y concienciados de lo que en ocasiones piensan los adultos".

Los propios estudiantes también han aprovechado su paso por los micrófonos de Onda Cero para reflexionar sobre algunos comportamientos que todavía se producen entre los adolescentes como por ejemplo los celos, el control del teléfono móvil o la vigilancia a través de las redes sociales y en este sentido han advertido de que estas conductas "pueden acabar dando lugar a situaciones de violencia machista" reconociendo al mismo iempo que "participar en una campaña de estas características ha sido una oportunidad para aportar su granito de arena y ayudar a concienciar a otras personas de su edad" y para que la sociedad "preste más atención a las mujeres que están sufriendo violencia machista antes de que sea demasiado tarde" asegurando que "solo le damos importancia cuando ya está muerta y cuando ya ha pasado.