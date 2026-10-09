Toñi Díaz: "La salud mental sigue siendo una asignatura pendiente por los prejuicios sociales o los problemas de vivienda"

Toñi Díaz, directora del Área de Salud Mental y Exclusión Social de la Asociación Pitiusa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (APFEM) ha pasado por la sección Hablando al aire que patrocina Ópticas Doctor Marí en Más de Uno Ibiza para recordar el trabajo que se hace con el colectivo con motivo de la celebración el sábado 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Menta.

En este sentido, Díaz ha lamentado que la salud mental "sigue siendo una asignatura pendiente en Ibiza y Formentera, especialmente por los prejuicios sociales, las dificultades para acceder a una vivienda y la falta de recursos especializados" aunque también ha reconocido "que se ha avanzado en la normalización de estos problemas a pesar de estereotipos que relacionan injustamente las enfermedades mentales con la agresividad o la locura".

Más de cien trabajadores y cerca de mil personas atendidas

Para conseguirlo, APFEM, que el año pasado celebró su 30 aniversario, ha pasado de contar con cinco profesionales y familiares en sus inicios a disponer de más de cien trabajadores, distribuidos en distintos equipos integrados por psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores o integradores sociales, y a atender actualmente a cerca de mil personas a través de sus áreas de discapacidad intelectual y autismo, salud mental e inserción laboral y todo ello "apostando por una atención individualizada que permita recuperar la autonomía, participar en la sociedad y acceder al mercado laboral, para lo que dispone también de un centro especial de empleo".

Además, gracias a todo ello, las familias y los usuarios cuentan con apoyo psicológico y sesiones individuales y grupales, permitiéndose además llegar cada vez más a personas más jóvenes a través de charlas en institutos donde los usuarios cuentan sus experiencias y que "algo muy positivo porque permite detectar antes los problemas y prevenir su cronificación".

Problemas de acceso a la vivienda

Mientras, entre las principales reivindicaciones de la entidad Díaz ha insistido en que hacen falta "más recursos de ocio, viviendas accesibles, profesionales especializados y una reducción de las listas de espera de la sanidad pública, especialmente en la atención psiquiátrica" y es que ha denunciado que "el elevado precio de la vivienda en Ibiza dificulta especialmente la autonomía de las personas con problemas de salud mental y que, además, siguen sufriendo discriminación ya que cuando solíamos decir para quien eran las casas siempre la primera respuesta era un no, recibiendo numerosas negativas a la hora de intentar alquilar viviendas". Incluso, Díaz, ha relatado que, en los primeros años de la asociación, llegaron a pedirles que acudieran a determinados espacios en horarios diferentes para evitar que otros usuarios los vieran y que ante esto, APFEM ya dispone actualmente de varias viviendas propias aunque eso no evita que se siga reclamando que "las personas con problemas de salud mental puedan vivir en condiciones dignas y normalizadas".

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Sant Antoni acogerá por primera vez una programación conjunta de actividades impulsadas por diferentes asociaciones. El próximo miércoles está prevista una charla de un psicólogo clínico y una mesa redonda con las entidades participantes, mientras que el sábado 17 de octubre se organizarán actividades artísticas dirigidas a los más pequeños para fomentar la prevención y la sensibilización desde la infancia aunque también Díaz ha insistido en que "la salud mental debe abordarse durante todo el año y no únicamente en las fechas señaladas, poniendo el acento en la importancia del acompañamiento familiar, la integración social y las oportunidades laborales".