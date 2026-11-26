LEER MÁS Muere un marinero en el hundimiento de un barco cargado de combustible cerca de Ibiza

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha trasladado las condolencias por el fallecimiento de un marinero tras el hundimiento de un buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Ibiza.

Prohens, que en un mensaje en la red social 'X' ha señalado que sigue con preocupación este accidente, ha subrayado que está en contacto con el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan, que ha informado de la activación del Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima, en nivel 2, y ha asumido la gestión del incidente la Dirección General de Marina Mercante.

Desde la Delegación del Gobierno han detallado además que está realizando el seguimiento del operativo de Salvamento Marítimo en coordinación con Capitanía Marítima y el Govern balear.

También la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Baleares en el nivel, el Plan Platerbal.

El suceso se ha producido esta madrugada, aproximadamente a 25 millas al noreste de Ibiza. Según ha informado la Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local este jueves, el buque hundido es el 'Med Emre', con bandera de Malta, que navegaba con destino a Barcelona procedente de Algeciras.

Se trata de un buque de transporte de productos químicos que navegaba cargado de gasóleo. Se calcula que podría transportar siete mil toneladas métricas de este combustible (aproximadamente 1,2 millones de litros).

En el rescate han participado tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona. También han intervenido varios buques de Salvamento Marítimo y otros buques mercantes que se encontraban cerca de la zona.

En el barco accidentado había 17 tripulantes. Todos han podido ser rescatados, pero uno de ellos ha fallecido. De los 17 tripulantes, siete han sido trasladados a Ibiza. Uno de ellos ha sido trasladado directamente al Hospital Can Misses, donde se ha confirmado su fallecimiento.