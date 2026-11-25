El espacio Formentera al Día de Onda Cero Ibiza y Formentera ha repasado este miércoles 25 de noviembre la actualidad de la isla, marcada por las cuentas del Consell, las mejoras en las infraestructuras educativas, la ampliación de las citas de la ITV, el balance de Formentera.eco, las propuestas electorales y la presentación del programa de Navidad.

El pleno extraordinario del Consell de Formentera ha rechazado habilitar 2,4 millones de euros para hacer frente a las reclamaciones económicas de PreZero tras recibir el voto en contra de todos los grupos de la oposición y a pesar de que la intención del equipo de gobierno era disponer de crédito antes de final de año después de recibir el informe vinculante del Consell Consultiu, que incluye una valoración técnica provisional de algo más de 2,35 millones de euros por cuestiones como el encarecimiento de los vehículos y la maquinaria, los costes de financiación y los gastos del servicio de residuos tras finalizar el anterior contrato en febrero de 2020.

Por otro lado, ya han comenzado las obras para transformar el exterior del colegio del Pilar de la Mola en unos trabajos que cuentan con un presupuesto de algo más de 450.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses para ganar espacios de sombra y reducir el calor mediante la plantación de especies autóctonas, la recuperación de zonas erosionadas, la construcción de un aula al aire libre y la instalación de juegos con materiales naturales y en los que también se aprovechará para renovar la gradería con piedra seca y habilitar depósitos soterrados para recoger agua de lluvia y utilizarla para el riego.

Movilidad y campaña electoral

En materia de movilidad, el Consell ha ampliado las citas de la ITV durante las mañanas y mantendrá también los turnos de tarde para intentar reducir la lista de espera antes de Navidad, y es que, según los datos facilitados, 12 de cada 100 personas que reservan una cita no acuden finalmente a realizar la inspección, mientras que el programa de regulación de vehículos Formentera.eco ha cerrado este año con 54.882 solicitudes tramitadas, de las que se han concedido 49.478, un 3,4 % menos que en 2025, y además, durante los cuatro meses de regulación, el límite diario de coches de visitantes se alcanzó durante 63 jornadas, once menos que el año anterior, mientras que en el caso de las motocicletas se completó durante 19 días, todos ellos en agosto.

Acto central de campaña de Sa Unió, con Vicent Tur, primero por la izquierda, Marga Prohens, Borja Semper y Óscar Portas | Redacción

La campaña electoral también ha centrado buena parte de la actualidad de la isla ante las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre y es que, por ejemplo, el candidato de Sa Unió al Senado, Vicent Tur, ha defendido la instalación de una base permanente de Salvamento Marítimo en Formentera, el incremento de efectivos de la Guardia Civil, una mayor financiación estatal para atender a los menores migrantes y medidas para reducir el coste de la vida, aumentar la oferta de alquiler residencial y modificar la Ley de Costas, mientras que la candidata de Formentera al Senat, Neus Massanet, se ha comprometido a defender la consolidación y actualización del plus de insularidad de los empleados públicos, además de apostar por regular el alquiler de temporada, incentivar fiscalmente el alquiler a precios asequibles y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores fijos discontinuos.

Formentera se prepara para la Navidad

Por otro lado, ya se conocen las actividades del programa de Navidad de Formentera, que comenzará el martes 1 de diciembre en la plaza de la Constitució de Sant Francesc con la inauguración del Mininadal a las 17.00 horas, el encendido de las luces a las 18.00 horas y la apertura del Mercat Nadalenc a las 18.30 horas.

Presentación de la programación de Navidad de este año en Formentera | Redacción

Además, durante las próximas semanas habrá conciertos, talleres, exposiciones, actividades infantiles, la visita de Papá Noel, las tradicionales caramelles, la fiesta de Nochevieja y la llegada de los Reyes Magos e, incluso, entre el 27 de diciembre y el 4 de enero, el polideportivo del IES Marc Ferrer acogerá una nueva edición del Diverespai.

Agenda y fútbol

Así mismo, este miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Formentera acoge diferentes actividades de concienciación, entre ellas actuaciones musicales, homenajes a las víctimas y una concentración a partir de las 16.30 horas con la lectura de manifiestos de Espai Dones y FIGA y hasta el 5 de diciembre podrá visitarse una exposición de MireiaCreativa en la Sala d’Exposicions Ajuntament Vell.

Incluso, el jueves 26 de noviembre, a las 17.00 horas, Julio Bonillo ofrecerá una charla sobre la responsabilidad afectiva en la relación con los niños en la Sala de Plens y, a las 19.00 horas, Susana Cardona Torres hablará sobre los juegos tradicionales de las Pitiusas en el Centre de Dia; el viernes 27 de noviembre, la Sala de Cultura acogerá a las 18.00 horas el espectáculo familiar Avui canviarem el conte, a cargo de Fada Despistada, mientras que a las 19.00 horas se inaugurará la exposición de pintura de Gianni Virgona en el Centre Antoni Tur Gabrielet, y finalmente el sábado 28 de noviembre, a las 10.00 horas, tendrá lugar un ruta literaria en autobús con salida y llegada en la plaza de Sant Francesc.

Por último, la SD Formentera intentará reencontrarse con la victoria después de caer este pasado fin de semana por un gol a dos ante el Cardassar, a pesar de adelantarse en el marcador, y es que el conjunto dirigido por Maikel Romero recibirá este domingo 29 de noviembre, a las 12.00 horas, al Inter Ibiza, colista de la categoría, en el Municipal de Sant Francesc, en el encuentro correspondiente a la decimotercera jornada del grupo balear de Tercera Federación.