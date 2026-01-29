Las hierbas ibicencas: aroma y tradición de Ibiza que conquistan Madrid Fusión

Ibiza sigue mostrando en Madrid Fusión su lado más auténtico a través de productos que forman parte de su identidad. En esta ocasión, las hierbas ibicencas han centrado la atención como uno de los aromas más reconocibles de la isla, estrechamente ligado a la sobremesa, a las celebraciones y a la tradición familiar.

Durante una entrevista en Onda Cero, Carmen Sánchez, coordinadora de Turismo del Consell d’Eivissa, ha destacado que las hierbas ibicencas son probablemente el producto gastronómico que más se exporta, ya que muchos visitantes las eligen como recuerdo de su paso por la isla. Un licor con una profunda historia y arraigo, presente desde hace generaciones en los hogares ibicencos.

Según explicó Sánchez, la elaboración de hierbas forma parte del ADN de la isla. Tradicionalmente, cada familia elaboraba —y muchas todavía lo hacen— su propia receta, diferente en cada casa. Aunque no existe una fecha concreta de origen, las hierbas ibicencas han estado siempre presentes en la vida cotidiana de Ibiza, convirtiéndose en una seña de identidad cultural.

La receta básica parte del anís, dulce o combinado con anís seco, al que se añaden hierbas y plantas aromáticas recogidas del entorno más cercano. Enebro, lavanda, hojas de limonero y naranjo, menta, hierbabuena, hinojo silvestre, romero, tomillo o hierbaluisa son solo algunas de las más habituales. En la mayoría de recetas tradicionales se utilizan alrededor de 17 plantas, lo que da lugar a un licor complejo y muy aromático.

Aunque hoy existen cuatro empresas que producen hierbas ibicencas de forma profesional bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la elaboración casera sigue siendo la expresión más artesanal de este producto. Tradicionalmente, las hierbas se preparan en el mes de junio, cuando las plantas están en flor, y se dejan macerar hasta Navidad.

Sánchez también ha explicado en Onda Cero las diferencias con otros licores similares, como las hierbas mallorquinas. La principal característica de las hierbas ibicencas es su carácter dulce, frente al perfil más seco de otras elaboraciones, debido al mayor uso de anís dulce.

Más allá de su valor gastronómico, las hierbas ibicencas se han convertido en una experiencia turística en sí mismas. Talleres en los que los visitantes elaboran su propia botella, especialmente en el ámbito del turismo de reuniones e incentivos, permiten conocer de primera mano esta tradición y reforzar el vínculo con la cultura local. Además, siguen siendo uno de los souvenirs gastronómicos más habituales entre quienes visitan Ibiza.

Para Carmen Sánchez, las hierbas ibicencas cuentan la historia de la isla y de cada una de sus casas, ya que cada receta refleja el paisaje y las plantas de su entorno. “Representan el espíritu de la casa ibicenca”, afirmó.

Degustadas estos días en el stand del Consell d’Eivissa en Madrid Fusión, las hierbas ibicencas se consolidan como mucho más que un licor: son tradición, cultura y una forma de brindar por Ibiza, reforzando la apuesta de la isla por una gastronomía auténtica como atractivo turístico durante todo el año.