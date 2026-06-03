Formentera afronta la temporada turística de verano con optimismo, según Artal Mayans

Formentera afronta la temporada turística de verano con optimismo. Así lo ha explicado este miércoles el conseller de Turismo de la isla, Artal Mayans, durante una entrevista en el programa 'Illes Balears en la Onda', donde ha señalado que las previsiones apuntan a una campaña positiva, aunque sin perder la prudencia.

"Las previsiones a priori parece que serán buenas. Parece que será una temporada como mínimo buena, si no mejor", ha afirmado Mayans, quien ha recordado que la evolución de la temporada dependerá también de factores externos y de la situación internacional.

El conseller ha destacado que la isla mantiene su apuesta por un modelo turístico basado en la calidad. En este sentido, ha explicado que el objetivo es atraer visitantes que permanezcan más tiempo en la isla y contribuyan al tejido económico local.

Actualmente, la estancia media en Formentera se sitúa entre cinco y seis días. Sin embargo, desde el Consell trabajan para mejorar esta cifra y reducir el peso del turismo de un solo día. "Estamos intentando hacer pedagogía para que puedan venir, quedarse más tiempo y disfrutar de nuestra gastronomía, nuestro patrimonio cultural y, por supuesto, nuestras playas", ha señalado.

Mayans también ha puesto en valor la estrategia de desestacionalización a través de eventos deportivos y culturales. "Podemos conservar lo que tenemos y alargar la temporada para que no se tenga que concentrar tanto el público en los meses de julio y agosto", ha destacado.