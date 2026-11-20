El Real Oviedo viajará a Córdoba sin Pablo Sáenz. Este viernes se confirmó que el futbolista azul sufre una lesión muscular en el gemelo derecho. Su baja es la tercera con la que tendrá que contar Raúl González para el domingo. Chris Ramos y Dani Calvo, los dos con lesiones de larga duración, ya estaban fuera de los planes del técnico para esta jornada.

Sáenz había participado el pasado sábado en el primer partido de Raúl en el banquillo azul. Salió en la segunda mitad ante el Girona, en sustitución de Alberto Reina, con el Oviedo por detrás en el marcador. El extremo también ha dejado dos goles lejos del Tartiere esta temporada. El primero decidió la visita a Albacete y el segundo llegó en Valladolid, en una de las victorias más amplias de los azules en este inicio de curso.

La buena noticia de la semana en El Requexón la ha dado Enzo Pérez. El canterano ya trabaja con sus compañeros tras debutar con la selección española sub-19. Se quedó sin jugar en el primero de los tres encuentros, participó en la recta final del segundo y disputó los últimos 45 minutos de la goleada ante Finlandia. Regresó en buenas condiciones y Raúl podrá convocarlo por primera vez desde su llegada al Oviedo.

A los azules les queda un entrenamiento antes de salir hacia Andalucía. Será este sábado en El Requexón. Una vez terminada la sesión, la plantilla tomará un avión a Málaga y completará por carretera el viaje hasta Córdoba, donde pasará la noche previa al encuentro.

El Córdoba–Real Oviedo comenzará el domingo 22 de noviembre a las 14.00 horas en El Arcángel. Para Raúl será su primer partido a domicilio como entrenador azul después de la derrota frente al Girona en el Tartiere. En el otro banquillo estará Iván Ania, criado en la cantera del Oviedo y ahora al frente del conjunto cordobés.