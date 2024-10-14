Así fue el fin de semana de nuestros equipos

SEGUNDA FEDERACIÓN
NUMANCIA
LANGREO
1-1
LLANERA
SALAMANCA
0-0
AVILES
ÁVILA
2-0
MARINO
FABRIL
2-0
TERCERA
LENENSE
URRACA
1-0
L’ENTREGU
AVILES STADIUM
0-1
COVADONGA
MOSCONIA
1-1
COLUNGA
PRAVIANO
1-1
CEARES
TSK ROCES
0-0
SPORTING ATLÉTICO
LEALTAD
1-0
CONDAL
VETUSTA
0-1
CAUDAL
TITÁNICO
1-1
SAN MARTIN
TUILLA
1-0
SEGUNDA FEMENINA
HUESCA
REAL OVIEDO
0-1
AVILÉS
RACING
0-0
ATLETICO C
SPORTING
5-2
BALONCESTO
PRIMERA FEB
MORÓN
ALIMERKA OVIEDO
84-89
LIGA EBA
OBRADOIRO
UNIVERSIDAD OVIEDO
83-88
GODOY
CIRCULO
66-111
LIGA FEMENINA 2
LOGROÑO
SANFER ADBA
67-52
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVEMARKET.COM
GRAN CANARIA
12-22
ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL OVIEDO
CLEBA
28-21
PLATA FEMENINA
GIJÓN
ROMADE
28-26
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICA
GRUPO
30-30
ASTILLERO
UNION FINANCIERA
22-34
UNIVERSIDAD LEÓN
ROYAL PREMIUM GIJON
23-27
AUTOCENTER PRINCIPADO
SORIA
27-27
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
BILBAO
GIJÓN
82-0
HERNANI
REAL OVIEDO
41-3
PASEK BELENOS
GAZTEDI
49-26
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
TORREJÓN
CV OVIEDO
3-0
GRUPO
ZALAETA
1-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
GALDAKAO
3-0
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
RIO DUERO SORIA
OVIEDO
--
VILACASTRO
GRUPO
0-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CALZADA
SAYRE
0-3