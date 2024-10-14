POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana de nuestros equipos

Consulta los resultados de nuestros equipos en el fin de semana y escucha las voces de los protagonistas.

Chisco García

Oviedo |

SEGUNDA FEDERACIÓN

NUMANCIA

LANGREO

1-1

LLANERA

SALAMANCA

0-0

AVILES

ÁVILA

2-0

MARINO

FABRIL

2-0

TERCERA

LENENSE

URRACA

1-0

L’ENTREGU

AVILES STADIUM

0-1

COVADONGA

MOSCONIA

1-1

COLUNGA

PRAVIANO

1-1

CEARES

TSK ROCES

0-0

SPORTING ATLÉTICO

LEALTAD

1-0

CONDAL

VETUSTA

0-1

CAUDAL

TITÁNICO

1-1

SAN MARTIN

TUILLA

1-0

SEGUNDA FEMENINA

HUESCA

REAL OVIEDO

0-1

AVILÉS

RACING

0-0

ATLETICO C

SPORTING

5-2


BALONCESTO

PRIMERA FEB

MORÓN

ALIMERKA OVIEDO

84-89

LIGA EBA

OBRADOIRO

UNIVERSIDAD OVIEDO

83-88

GODOY

CIRCULO

66-111

LIGA FEMENINA 2

LOGROÑO

SANFER ADBA

67-52

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVEMARKET.COM

GRAN CANARIA

12-22

ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL OVIEDO

CLEBA

28-21

PLATA FEMENINA

GIJÓN

ROMADE

28-26

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

GRUPO

30-30

ASTILLERO

UNION FINANCIERA

22-34

UNIVERSIDAD LEÓN

ROYAL PREMIUM GIJON

23-27

AUTOCENTER PRINCIPADO

SORIA

27-27

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

BILBAO

GIJÓN

82-0

HERNANI

REAL OVIEDO

41-3

PASEK BELENOS

GAZTEDI

49-26

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

TORREJÓN

CV OVIEDO

3-0

GRUPO

ZALAETA

1-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

GALDAKAO

3-0

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

RIO DUERO SORIA

OVIEDO

--

VILACASTRO

GRUPO

0-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

LA CALZADA

SAYRE

0-3

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