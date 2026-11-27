LEER MÁS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE

El domingo vamos a votar. Y hemos dedicado nuestra POLÉMICA DEL MES a repasar lo que Gijón se juega en estos comicios. Lo hemos combinado con el ANALISTA POLÍTICO para entender cómo ha sido una campaña electoral de la que han desaparecido los territorios

Y la Navidad ha quedado oficialmente inaugurada en la ciudad. Las calles y plazas ya lucen con millones de luces LED

Esta semana ha estado marcada por el 25N. El día internacional para la erradicación de la violencia de género nos recuerda que nos queda mucho por avanzar. Hemos hablado con la directora general de igualdad y hemos escuchado la RADIOFICCIÓN que ha preparado el CP Santa Olaya con motivo del 25N

El Colegio Público Rey Pelayo ha visto convertido en realidad su idea de juego de mesa. La empresa gijonesa Desconectando ha dado forma a “Misión Azul: aqua rescate”. Han hablado de ello los PELAYINES CURIOSOS

El martes hacíamos el programa desde el Musel para conocer el legado que deja el proyecto “Mares circulares” de Coca Cola. Por nuestros micrófonos pasaban todos los agentes implicados, incluida la presidenta portuaria, Nieves Roqueñí

Seguimos conociendo la labor de las ONGs con sede en Gijón en GRANO DE ARENA. Este mes nos ha visitado PROCLADE

Hemos inaugurado oficialmente el curso de UNED Asturias, una oferta académica elegida por 4.500 personas en nuestra región

Andrés Presedo ha venido con viento FRESCO para criticar ciertos olvidos de los políticos

Como siempre, hemos aprendido del tiempo manteniendo una CONVERSACIONES DE ASCENSOR con Javimo. Esta vez hemos repasado el “veroño”