La campaña busca hacer visible el poder educativo de la sociedad y su responsabilidad colectiva en la prevención de la violencia de género. Se trata de invitar a tomar conciencia de que la prevención se construye en casa, en las aulas, en el trabajo, con las amistades, en las redes sociales. Y aquí es fundamental ofrecer a la juventud herramientas para reconocer esa violencia. Y una vez reconocida combatirla con espíritu crítico, nos explica Goretti Avello. La directora de igualdad destaca que los talleres que se han desarrollado esta mañana busca precisamente eso. Que piensen en que un chiste, un comentario, los límites que establecemos y las actitudes que sancionamos o elogiamos influyen en que se considera normal, en cómo aprendemos a relacionarnos.

El Centro Asesor de la Mujer atendió a 890 víctimas de violencia de género en el último año, de las cuales 250 acudían por primera vez. Proceden de todos los barrios, de todas las clases sociales, de todas las nacionalidades. Porque la violencia es estructural. Y preocupa especialmente el incremento de casos entre los menores. Un 1% de esas mujeres tenían menos de 16 años. Hemos pasado del "me pega pero me quiere" al "me controla pero me quiere".

El 25N llega este año con el asesinato machista de Covadonga Patricia muy reciente. Goretti reconoce que era un caso muy complejo, y que a veces las mujeres no toman las mejores decisiones...

Con motivo del 25N, en el Colegio público Santa Olaya han querido lanzar un mensaje. En sintonía con la campaña de este año, recuerdan que las palabras también cuentan. Y en RADIOFICCIÓN les escuchamos.