Gijón incluye “muchísimas propuestas” en su programación navideña y que, afirman, hacen de Gijón una ciudad especialmente activa durante estas semanas. Desde 'Inverland' en el solarón', los tradicionales Carrusel y Noria de Begoña, el Belén Monumental o Mercaplana, el deporte y el teatro.

Destaca además la novedad de este año “Brilla Gijón”. Es el nuevo mercadillo navideño que sustituye al MENAX y que es, nos cuenta el concejal responsable de mercados, Abel Junquera, mucho más que un mercadillo. Un itinerario con 76 casetas por el paseo de Begoña, la plaza de Los Campinos, las calles Covadonga y San Bernardo y la avenida de la Costa que aspiran a ser “marca de ciudad”

Todo estará presidido por la iluminación navideña. Gijón ha desplegado 3.3 millones de puntos LED por 212 calles y plazas de Gijón, incluida la zona rural. Habrá además 740 arcos transversales, y donde no se pueden colocar hay 380 iluminaciones de farola. Asimismo, habrá seis techos luminosos de guirnaldas, en la calle Corrida, en Los Moros, Tomás Zarracina, Ateneo, Cervantes y El Muro. Se iluminarán, además, 430 árboles y habrá 212 elementos singulares en 3D repartidos por los barrios y por el centro de la ciudad.

Los encargados de darle al botón de encendido serán los alumnos de cuarto de primaria del Colegio público Santa Olaya, que están que no se lo creen. Hemos hablado con Yheeny, Chlòe y Arancha

Las luces se encenderán de 18.00 a 00.00 horas, todos los días laborales, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo estarán hasta la 1.00 horas, en Nochebuena, Nochevieja y víspera de Reyes hasta a las 4.00 horas. Como novedad este año, se encenderá este alumbrado de 7.30 a 9.00 horas los días lectivos hasta el día de vacaciones escolares, el 22 de diciembre, para que los niños camino del cole vayan disfrutando de las luces navideñas.