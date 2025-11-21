Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE

El pleno rechazó el miércoles la propuesta del Psoe de ampliar la zona de bajas emisiones de La Calzada pese a que aseguraban que permitiría sacar la mitad del tráfico pesado de Príncipe de Asturias. Los vecinos lo veían como una medida de presión al ministerio.

El jueves la FAV buscaba elaborar una hoja de ruta consensuada para sacar el tráfico pesado. Su presidente nos explicaba cómo ve la cosa

María Zornoza ha sido la última PROMESA DEPORTIVA que se ha pasado por la radio. La mejor nadadora del Club Natación Santa Olaya de este año tiene claro lo que quiere y que quiere disfrutar persiguiéndolo

Queda más de un mes, pero ya se respira Navidad. La asociación belenista lleva todo el año esperando este momento y empiezan con sus actividades

De cara a las navidades, viene muy bien lanueva tarjeta regalo que lanza la Unión de Comerciantes

Con el geógrafo Rafael Suárez-Muñiz hemos repasado la historia de la hostelería de Gijón entre 1880 y 1980. Cien años de historia que ha recogido en un libro

Invitábamos el lunes a ADANSI al ESPACIO RESERVADO para que nos contasen cómo la mirada de un bebé puede ayudar a diagnosticar un TEA. Una investigación revolucionaria que busca vías de financiación

El jueves salimos de la emisora para celebrar el Día Mundial del Retrete. Con al Empresa Municipal de Aguas recordamos la importancia de cuidar la red de saneamiento

La banda sonora de este mes la ha puesto un grupo punk sin pelos en la lengua. Marikonadas las justas ha protagonizado el QUÉ SE CUECE en el mundo musical

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.

Además, esta semana hemos terminado de desvelar la sinopsis de todas las películas que competirán en las diferentes secciones oficiales del FICX, que finaliza el día 22.