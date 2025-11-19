Una tarjeta regalo para el comercio local

LEER MÁS Web de la tarjeta regalo

La Tarjeta Regalo del Comercio de Asturias es una tarjeta física, disponible en diferentes importes, que permite comprar en los comercios asociados a la Unión de Comerciantes. Modalidades disponibles

1.Tarjetas por localidad:

2. Gijón, Oviedo, Candás, Luanco, Langreo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio…

3. Uso exclusivo en la red de comercios de cada territorio.

4.Tarjeta “Comercio de Asturias”: Válida en comercios asociados de toda la región.

5.Tarjeta personalizada por comercio:

6. Creada con la marca y el diseño de un establecimiento concreto.

7.Tarjeta para empresas: Solución perfecta para Navidad, incentivos internos y regalos institucionales.

Hay varios importes disponibles (20€ · 50€ · 75€ · 100€).

El funcionamiento es sencillo y transparente. Todo se puede hacer con el teléfono móvil.

1.El consumidor o empresa compra la tarjeta.

2.El receptor la utiliza en cualquier comercio adherido.

3.El comercio valida el saldo desde su panel web.

4.La Unión gestiona las liquidaciones de forma automática. No requiere TPV. No requiere instalación. No requiere integración técnica.

El proyecto acaba de lanzarse y tiene más de 200 comercios adheridos. La web creada para la tarjeta permite filtrar en función del producto o servicio que busquemos y la localización geográfica.