Ampliar la zona de bajas emisiones para sacar la mitad del tráfico pesado de Príncipe de Asturias

Carlos Arias, presidente de la AAVV Alfonso Camín de La Calzada, insiste en que ellos quieren soluciones definitivas a medio plazo. Avances concretos. Y para eso instan a los partidos políticos a abandonar sus cuitas y remar juntos. Altura de miras en lugar de centrarse en el debate cortoplacista. Pero si ampliar la ZBE fuese una opción, bienvenida. El equipo de gobierno ya ha dejado claro que entre sus competencias no está determinar por dónde acceden los camiones al puerto del musel ni actuar sobre una vía de titularidad estatal. Pero el psoe insiste en que sí, aunque esta sea una opción que hasta ahora no habían puesto encima de la mesa.

El Psoe mantiene que "cada una de las tres administraciones, estatal, autonómica y local, dentro de su ámbito de competencia, deben actuar con responsabilidad y a la mayor brevedad poniendo los medios a su alcance para contribuir a mitigar el problema de la contaminación que padecen los vecinos hasta que se lleven a cabo las infraestructuras viarias necesarias que pongan fin definitivamente al tráfico de camiones por el barrio. No cabe esconderse ni esperar a lo que hagan los demás. El Ayuntamiento debe actuar y así lo reclamaban los vecinos"

Añade que "en el Proyecto Técnico elaborado para la futura implantación de Zona de Bajas Emisiones en Gijón, fechado en diciembre de 2024, se llevó a cabo un estudio de análisis y caracterización del parque circulante de la ciudad; la conclusión fue que, dentro de los camiones o vehículos pesados, carece de distintivo ambiental un 9,6% de los mismos; con etiqueta ambiental “B” hay un 37,7%; en el grupo “C”, la proporción de camiones es del 44,7%; con etiqueta ambiental ECO hay un 7,8% mientras que categorizados como cero emisiones, los camiones apenas representan 0,3%. Lo que nos puede dar una idea aproximada de la reducción del número de camiones a su paso por la Avenida Príncipe de Asturias que se podría conseguir si el Ayuntamiento estableciese restricciones en la futura Zona de Bajas Emisiones para las categorías más contaminantes de vehículos pesados, muy próxima al 50% si incluimos los vehículos sin distintivo ambiental y los de categoría “B” y siempre y cuando se incluyese dicha Avenida en la delimitación de la ZBE".

PROPUESTA DE ACUERDO,

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón insta al equipo de Gobierno local a que, en el marco de sus competencias y las de cada uno de sus miembros y sin perjuicio de la necesaria tramitación del procedimiento legal y/o reglamentariamente aplicable:

1. Modifique el Proyecto Técnico aprobado provisionalmente en Junta de Gobierno en fecha 30 de diciembre de 2024 para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Gijón, en el siguiente sentido:

- Ampliando el perímetro de la Zona de Bajas Emisiones para incluir en él la Avenida Príncipe de Asturias y aquellas otras vías o calles que sean necesarias para evitar el tránsito de los vehículos más contaminantes por el interior del barrio de La Calzada.

- Estableciendo restricciones de circulación a los vehículos pesados en función de su etiqueta ambiental o potencial contaminante, a su paso por esta nueva delimitación de la Zona de Bajas Emisiones.

- Adaptando el Proyecto Técnico, una vez introducidas las modificaciones anteriores, a las nuevas condiciones de implantación de la ZBE, revisando sus objetivos de mejora ambiental y modificando las memorias correspondientes, económica, de impacto social, de género, etc. para garantizar su congruencia con los cambios introducidos.

- Garantizando el cumplimiento de las restricciones mediante la implantación, de forma efectiva, de un derecho sancionador aplicable desde su entrada en vigor.

2. Redacte la ordenanza de bajas emisiones de acuerdo a los cambios que se introduzcan en el Proyecto Técnico y que se han referido en el apartado anterior.