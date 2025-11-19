"Hostelería de Gijón 1880-1980"

En 180 páginas Rafael resume historia de Gijón. Recuerda las características de unos establecimientos que empezaron por ser locales afrancesados y ubicados en los hoteles o cerca de las paradas de tranvía y fielatos y que a partir de la mitad del siglo XX empezaron a democratizarse. A llegar a todos los barrios. Una historia que recuerda lo que fue y es Gijón y que se ve en las 250 fotos que aparecen recogidas en este libro.

Editado por el Ateneo Jovellanos, vemos cómo la hostelería cambió el paradigma de la propia sociedad y se fue acoplando a la coyuntura social, política y económica e incluso a las modas. Ahí están los locales copados por los hombres, o las horas a las que cada uno iba. Pero también evidencia la pérdida de identidad que se ha visto con el paso del tiempo. De locales con solera y únicos hemos pasado a una "americanización" de la hostelería, lamenta Rafael. Es partidario de proteger algunos elementos de la hostelería en lugar de perder esa parte de nuestro patrimonio.

Este libro está patrocinado por el Ayuntamiento de Gijón y se han editado 300 ejemplares. Podrá adquirirse en la presentación en el Club de Regatas (abierta al público) a un precio de 15 euros. Si quedasen ejemplares, se podrán adquirir en la sede del Ateneo Jovellanos.