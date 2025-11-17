Llegó la Navidad

Con la presentación de este fin de semana dan el punto de partida institucional y cultural de la Navidad gijonesa, un acto que cada año reafirma el compromiso de la asociación con la tradición belenista, la difusión del patrimonio y el valor artístico de estas fechas.

El gran belén monumental del Antiguo Instituto será de los que nos animen a recodar porque recupera la historia del balneario de Las Carolinas. A partir del 5 de diciembre podrá verse en el CCAI. Pero no es el único. Está el belén del botánico, que se podrá ver desde el 16 de diciembre, o el nuevo belén en el espacio cultural de San Esteban del mar. También un belén flotante....El primero de todos será el belén asturiano del centro comercial Los Fresnos que ya estará este viernes.

La presidenta belenista, Elvira Suárez, destaca que estas Navidades han elaborado un programa más amplio. No faltarán la música o la ruta de los belenes, pero Elvira llama la atención acerca de las dos jornadas de puertas abiertas que han decidido establecer este año. Los días 9 y 15 de diciembre podremos entrar en el taller de los belenistas para descubrir de dónde salen todas las piezas que luego vemos en los belenes monumentales.

Hasta el 16 de enero la asociación vive el momento que más les gusta de todo el año.