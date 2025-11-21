ALTERNATIVA AL VIAL DE JOVE

La respuesta social a la falta de avances en el vial de Jove "irá escalando"

La federación de asociaciones de vecinos convocó en la tarde de ayer a todos los grupos municipales, las organizaciones sindicales de la ciudad y diversas entidades del tejido asociativo y social de Gijón para tratar de elaborar una hoja de ruta consensuada que permita avanzar hacia una solución definitiva y prioritaria al problema de los accesos al Puerto de El Musel.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La sensación que la reunión deja al presidente de la FAV, Manuel Cañete, no es mala. Es consciente de que se ven cosas que hacen pensar en desunión política, pero está convencido de que todos en el Ayuntamiento están convencidos de la necesidad de avanzar en la alternativa al tráfico pesado en la zona oeste. Entiende que cada partido tome sus posiciones y presente propuestas, con más o menos acierto, pero recuerda que la exigencia debe centrarse en sacar los camiones (sobre todo los que transportan mercancías peligrosas) de la avenida Príncipe de Asturias. Y ahí la responsabilidad es del Ministerio de Transportes, pero el Ayuntamiento también tiene herramientas, afirma.

La FAV aboga por calendarizar las movilizaciones y acciones de presión, y pide que nadie espere una solución inmediata. No cree que haya avances hasta que se acerquen las elecciones de 2027. Insta a Ayuntamiento y gobierno asturiano a ir de la mano y mantener una voz unitaria, y muestra la disposición de los vecinos a apoyarles. Pero quiere que también diputados y senadores se impliquen en Madrid. Porque una movilización en la capital sería la última parada de las movilizaciones.

La próxima semana Cañete se reunirá con Nieves Roqueñí. A la presidenta de la Autoridad Portuaria le pide que forme parte de la solución y tenga en cuenta que el Musel se está convirtiendo en un polígono industrial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer