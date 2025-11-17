CÓMO MIRA TU BEBÉ

Adansi mira con optimismo al futuro

La asociación de familiares y de personas con autismo ha desarrollado un sistema que puede revolucionar el diagnóstico del trastorno del espectro autista. En lugar de las preguntas subjetivas que se hacen a las familias o la observación del niño o niña en un momento puntual su proyecto "Cómo mira tu bebé" permite de forma objetiva detectar el TEA. El nivel de éxito en las pruebas es superior al 87 por ciento en los TEA más dependientes.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Un niño con posible TEA presta atención a los objetivos. Le cuesta mirar a las personas. Esa es una de las claves en las que se ha basado Adansi y la universidad de Oviedo, que utiliza la inteligencia artificial para, a través del seguimiento ocular, permite detectar de manera objetiva los indicadores de riesgo de TEA en bebés a partir de 9 meses, mucho antes que los métodos tradicionales. Se pone al bebé una serie de vídeos diseñados para evaluar la interacción social y los patrones de su mirada. Mientras observan, un dispositivo de seguimiento registra con precisión cada movimiento de sus ojos. Esa información se procesa, después, a través de un algoritmo basado en inteligencia artificial que determina los riesgos de TEA con alta precisión. Los métodos de detección más utilizados en la actualidad, como el M-CHAT-R, requieren de un mínimo de 16 meses de edad y se basan, como decíamos, en medidas subjetivas como cuestionarios a sus progenitores, lo que puede introducir sesgos.

El proyecto está ahora mismo en búsqueda de financiación para que pueda desarrollarse en red. Hay muchos centros interesados en utilizarlo y el objetivo final es conseguir que sea un sistema de cribado homologado y utilizado. Cuanto antes se tenga constancia del problema antes de puede actuar, y es fundamental para los niños con TEA.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer