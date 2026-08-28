¿Cuántas camisetas del Sporting tienes en casa?

Comenzó la colección siendo un crío y a día de hoy, ya piensa en cómo hacerse con las nuevas equipaciones de este año.

En ese armario está parte de la historia del club. Todas son camisetas usadas por algún jugador y entre ellas atesora las de Quini, Luis Enrique o Abelardo.

Tiene un problema. ¿Cuál se pone en cada visita a El Molinón? Dice que es difícil decidir y que cuando vuelven a casa, se lavan a mano y con sumo cuidado. ¿Se imaginan que coincidan en la lavadora con una prenda que destiña?

En sus redes sociales "vende, compra o intercambia". En Instagram es "@sporting_gijon_remember" y en Facebook, "Sporting Gijón Equipaciones". Hablamos con él en “Más de Uno”.