HABLAMOS CON SEVE CASANOVA

¿Cuántas camisetas del Sporting tienes en casa?

160 camisetas del Sporting de Gijón. Están guardadas en un armario del salón de la casa de Seve Casanova, un coleccionista seguidor acérrimo del club de sus amores.

Ana Fierro

Gijón |

Comenzó la colección siendo un crío y a día de hoy, ya piensa en cómo hacerse con las nuevas equipaciones de este año.

En ese armario está parte de la historia del club. Todas son camisetas usadas por algún jugador y entre ellas atesora las de Quini, Luis Enrique o Abelardo.

Tiene un problema. ¿Cuál se pone en cada visita a El Molinón? Dice que es difícil decidir y que cuando vuelven a casa, se lavan a mano y con sumo cuidado. ¿Se imaginan que coincidan en la lavadora con una prenda que destiña?

En sus redes sociales "vende, compra o intercambia". En Instagram es "@sporting_gijon_remember" y en Facebook, "Sporting Gijón Equipaciones". Hablamos con él en “Más de Uno”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid