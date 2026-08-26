La tercera división asturiana se apunta a la "fiebre fantasy"

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Detrás de Asturfantasy está Borja Rodríguez. La idea nació como proyecto fin de grado, con el que quiso juntar su pasión por el software con su condición de jugador de fútbol. Su idea era promover el interés por la tercera división y ayudar a los equipos a recuperar afición después de la pandemia. Pero era una idea y ahora "se le ha ido de las manos", reconoce. Porque ha dado el salto a convertirla en realidad.

Entrando en la web podemos crear nuestro equipo. Todo con jugadores de la tercera división asturiana. Hay más de 400 disponibles, cada uno con su valor. Los más cotizados son los delanteros. Disponemos de 100 millones de presupuesto y podemos alinear dos jugadores de un mismo equipo. Para fichar al que queremos únicamente debemos disponer de presupuesto. Borja nos explica que quería que fuese un juego sencillo e intuitivo que no nos requiriese mucho tiempo. El objetivo es implicar a la gente en una categoría muy divertida en la que además los jugadores son "gente normal". Como anécdota, Borja nos cuenta que algunos compañeros ya se le han quejado de su precio de mercado.

Borja es jugador del Caudal y reconoce que se ha fichado en su equipo como capitán. Sabe que si da una asistencia o mete un gol sumará muchos puntos. Porque las puntuaciones se basan en los partidos reales, a lo cual ayuda el programa que han generado y la colaboración de "La mina del fútbol", expertos en la división asturiana.

Esta es la primera experiencia, que Borja conozca, de una liga fantasy en tercera división. Está dispuesto a exportarla a otras regiones. Su iniciativa ya ha suscitado interés en otros territorios.