Esta semana en Más de Uno Gijón

La antigua capilla de San Esteban del Mar reabría esta semana como espacio cultural. Le costó pero lo consiguió el Club Rotario de Gijón y sin saberlo dieron pie a una semana convulsa.

Durante esa inauguración vecinos del Natahoyo protestaron por el traslado del Albergue Covadonga. El concejal de servicios sociales entiende sus miedos pero recuerda que es un traslado provisional. Nos lo decía cuando hablábamos de la ordenanza de accesibilidad universal que dará pasos importantes en 2026

Pero las declaraciones de Pendás quedaron en agua de borrajas porque intervino la alcaldesa. Carmen Moriyón ha decidido paralizar el traslado del albergue y asumirá en primera persona la búsqueda de una solución. Los vecinos del Natahoyo quieren que se les diga la verdad

A la concejala de hacienda le daría un patatús si su presupuesto fuese de 40 millones de euros. Ni te cuento con 2. Son las cantidades que los niños creen que maneja el Ayuntamiento. Pero en DESDE EL COLE han demostrado que lo que a ellos les interesa son otras cosas

No podía faltar esta semana el Festival Internacional de Cine de Gijón. Hoy llevamos semanas presentando las películas que compiten, pero el día inaugural se han pasado por nuestros estudios sus responsables.

Nos hemos enterado de QUÉ SE CUECE culturalmente hablando en la asociación de vecinos de la zona centro. Y llama la atención

La cultura dominicana de la bachata es lo que quiere compartir con Gijón nuestro RECIÉN LLEGADO de este mes. Lenny Sanata ha versionado el “Gijón del alma” a ritmo caribeño

Y en el CNSO saben mucho de seguridad acuática. Y cada vez más niños y niñas también gracias al programa Swim Safe, que ha confirmado una nueva edición.

Con Mónica Ubalde hablábamos el miércoles para saber cómo la naturaleza puede ayudar a mejorar la salud urbana. Ha sido una charla con el botánico

Una frase, “no me da la vida” esconde muchos peligros para nuestra salud mental. Por eso le hemos dedicado nuestra sección LIOSA-MENTE

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.