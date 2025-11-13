Gijón con alma de bachata

Lenny es un currante. De la música y de la vida. Tiene su propia peluquería en Gijón, donde acuden numerosos deportistas de fútbol o baloncesto, pero es la música el mundo por el que le gustaría ser querido en Gijón. Ha querido mostrar su amor y respeto a una ciudad de gente buena con una versión bachatera de "Gijón del alma".

Fue un vecino de la peluquería quien le animó a atreverse con la canción. Nada más verla tuvo claro su potencial, aunque quiso convertir el mítico tema gijonés en algo bailable. Por eso los ritmos de la bachata le han encajado a la perfección y han conseguido que personas que lloraban con la original, le digan que esta les gusta más. No han faltado críticas, dice Lenny, pero siempre con respeto las contesta.

La bachata es la cultura de su República Dominicana natal que está compartiendo con Gijón. No es un género desconocido porque aquí se baila mucha bachata y bien, afirma. Con trabajo, tesón y ganas, Lenny Santana tiene decidido ir a por lo que quiere y no esperar sentado en el sofá. Lo hará en una ciudad donde quiere criar a sus hijas y cuyos habitantes tienen mucho en común con los dominicanos. De hecho, añade, en República Dominicana hay muchos españoles y asturianas. Algunos muy relevantes.