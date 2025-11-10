CON ISABEL MENÉNDEZ BENAVENTE

"No me da la vida"

Mucha gente siente que no le da la vida. Y mucha gente lo dice, fundamentalmente mujeres. Más allá de la coletilla en si, la frase esconde un riesgo para nuestra salud mental porque esconde estrés, ansiedad y una necesidad de parar.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La sección LIOSA-MENTE está pensada para cuidar de nuestra salud mental, y aunque esto habrá quien lo considere banal, es peligroso. Hay personas, sobre todo mujeres, que realmente se cargan de responsabilidades y de cosas pese a que no puedan asumirlas o que no deberían asumirlas. Por eso nuestra psicóloga de cabecera recomienda dos cosas: priorizar (no todo es importante y urgente) y aprender a decir que NO (no somos malas personas por ello).

Como paso previo a ese momento en el que cogemos las riendas, es necesario parar. Cuando tengamos la sensación de que no podemos con todo, Isabel recomienda tomarse un descanso y ver cuál es la razón. Reflexionar y darnos unos minutos para nosotros mismos que nos permitan establecer qué es lo importante. También pedir ayuda (y que nos ayuden, porque a veces delegar es importante). Y si vemos que llega un punto en el que llega a afectar a nuestra calidad de sueño, al estado de ánimo, al humor,...pedir ayuda profesional

Tampoco es recomendable compararse con esas personas que exponen sus vidas en las redes sociales y a las que les da la vida para todo. Porque suele ser mentira.

