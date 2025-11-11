Asociación de vecinos Jovellanos

Porque la cultura es un elemento de unión innegable. Hace barrio, hace ciudad y ayuda a combatir la soledad no deseada, como demuestran desde la AAVV Jovellanos. Su oferta cultural reúne a mucha gente, ya sea para tocar la pandereta, hablar sobre el libro que hjan leído en el club de lectura que dirige Rafa Gutiérrez, en el taller de Zentangle de Gildo Sobrino o para salir a visitar museos y espacios de la ciudad. También viajen fuera de Gijón.

Para la asociación vecinal es importante que los vecinos sepan que en su sede, en la calle Enrique Martínez 1, se cuece cultura. Mucha gente no sabe ni dónde están, pero casi se puede decir que cuando lo descubren se quedan. Este año han ganado 120 nuevos socios (la lotería igual tuvo algo que ver, ironiza la presidenta, Maite Martín). Y tener una especie de "chigre" en el que quedar con gente ayuda también a combatir la soledad no deseada. Porque la mayoría de los participantes son mujeres y mayores.

Para participar en la oferta cultural no es necesario ser vecino de la zona centro. Hay actividades que sí requieren ser socio de la asociación vecinal (para lo cual tampoco es obligatorio ser vecino del barrio) y muchas otras están abiertas a todo el mundo porque no requieren inscripción.