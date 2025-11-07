Esta semana en Más de Uno Gijón

Empezábamos fuertes la semana con una de nuestras POLÉMICAS DEL MES. En esta ocasión hemos dedicado el programa especial a las ayudas a la rehabilitación de fachada. Deudas que se arrastran desde hace años.

La polémica que saltó el martes estuvo relacionada con el plan llave. La licitación quedaba desierta y el equipo de gobierno acusaba al Principado de boicotearles. El director general de vivienda lo negó en Onda Cero

A la playa de San Lorenzo nos hemos acercado para agarrarnos a una de las maromas que allí se podían ver hasta hace 75 años. Es la HISTORIA que nos ha recordado Héctor Blanco

Justo cuando desaparecían las maromas empezaba a cocinar fabada en Gijón la marca Litoral. Han celebrado su aniversario comprometidos con la ciudad, nos contaba la directora de la planta.

El conseyu cumple unos años menos, están de 30 aniversario, y la efeméride nos ha servido para hablar del movimiento asociativo juvenil en la CHARLA INTERGENERACIONAL

Desde UniOvi nos han recomendado unos snacks muy especiales. El ejercicio físico ha protagonizado nuestro QUÉ SE CUECE

Hemos descubierto que un monstruo vendrá a vernos este domingo. A través de una obra de teatro nos ayudará a enfrentar nuestros miedos y recordarnos que todos formamos parte de la lucha contra el cáncer

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.

Además, seguimos desvelando la sinopsis de todas las películas que competirán en las diferentes secciones oficiales del FICX del 14 al 22 de noviembre.