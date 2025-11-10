San Esteban del Mar reabre como espacio cultural

El presidente del Club Rotario, Marcos Tamargo, recuerda que han sido muchas las personas, instituciones y empresas que han colaborado para que este momento sea posible. La rehabilitación de la iglesia ha costado 250.000 euros, pero a partir de ahora vuelve a estar abierta a toda la ciudadanía. Las primeras actividades y eventos previstos son para las navidades.

La Capilla de San Esteban del Mar, en la calle Mariano Pola 46 del del Natahoyo, constituye un inmueble construido en el año 1648 ubicado en el concejo de Gijón. Desacralizada desde mediados del siglo XX y muy deteriorada por los diferentes usos que se le ha dando estuvo mucho tiempo abandonada, pero ahora reabre como un Espacio Cultural, abierto a la ciudad e integrada en el entramado urbano gijonés.

El Club Rotario de Gijón se ha esforzado en captar fondos para llevar a término este proyecto en el que tanto esfuerzo e ilusión hemos puesto con el fin de restaurar una pequeña parte de nuestra historia, así como poner a disposición del barrio del Natahoyo un espacio cultural singular. La integración urbanística de este espacio en el entramado de la ciudad, así como los importantes cambios que se anuncia en la zona, hacen de esta actuación la primera de muchas en la zona que la convertirá de zona degradada a una zona abierta al mar como lo fue en el momento en que construyó la capilla.