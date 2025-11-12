Pasta gansa

¿Cuántas veces has oído hablar a los adultos de anime? ¿O K-pop? De videojuegos o deporte puede que más, pero no en el sentido que a ellos les interesa más. Pierina nos cuenta que le gusta mucho el mundo del anime y querría aprender más. Lucía Nicoleta nos deja claro que no sabemos ni pronunciar bien el tipo de música que le gusta y que no se ve en Gijón. Mael juega a veces a videojuegos con su padre, pero no le parecería mal que existiese un espacio para que pudiese jugar con otros jóvenes de su edad a los que les gustasen juegos como el Fornait. E Izan dice orgullo que es del Manuel Rubio. No del Sporting, sino del equipo en el que juega pero que poca gente va a verles. Pide apoyo para el deporte base.

Estos son los temas que a ellos les gustan. Y se han quedado a cuadros al saber que el Ayuntamiento maneja un presupuesto de 310 millones de euros. Entienden que no da para todo lo que se quiere hacer, pero teniendo en cuenta que en el mejor de los casos calculaban que el presupuesto municipal sería de 40 millones, pues sí que se pueden hacer cosas. Ellos, nos cuentan, con una paga serían capaces de ahorrar porque así podrían reunir dinero para comprar cosas mejores.

Esta es la filosofía de DESDE EL COLE. El mundo adulto se cuela en el de los niños y viceversa.