La medicina de la naturaleza

Mónica Ubalde es bióloga e investigadora en epidemiología y salud pública, especializada en salud ambiental y urbana. Doctora en Biomedicina por la Universitat Pompeu Fabra (UPF),trabaja actualmente trabaja en el programa de Clima, Contaminación del Aire, Naturaleza y Salud Urbana de ISGlobal (Barcelona). Lidera investigaciones transdisciplinares en proyectos sobre el entorno construido y salud, con un foco especial en los entornos escolares, la naturalización urbana, las terapias basadas en la naturaleza, la evaluación de impacto y la ciencia de implementación. Y es la invitada esta tarde a las charlas.

A partir de las 19h en el CCAI (entrada gratuita) nos recordará que el ser humano forma parte de la naturaleza aunque a veces lo olvidemos. Por eso defiende unas ciudades donde la naturaleza sea protagonista, no un mero adorno. Porque en ello nos va la salud, afirma. Nos ha contado que 3/4 partes de nuestra salud dependen del entorno, por lo que hay mucha salud fuera del sistema sanitario. Renaturalizar las ciudades y concebirlas como algo más que un mero instrumento productivo nos ayudará a mejorar esa salud que pone en el centro a las personas.

Este problema no es exclusivo de las grandes ciudades. Aunque cada una tenga sus particularidades, la urbanización exponencial debe terminar.