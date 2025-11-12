CHARLAS CON EL BOTÁNICO

La medicina de la naturaleza

Una tarde al mes el Botánico se traslada al centro de la ciudad con este ciclo de charlas divulgativas. Esta tarde nos quieren presentar a la naturaleza como receta para la salud urbana.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Mónica Ubalde es bióloga e investigadora en epidemiología y salud pública, especializada en salud ambiental y urbana. Doctora en Biomedicina por la Universitat Pompeu Fabra (UPF),trabaja actualmente trabaja en el programa de Clima, Contaminación del Aire, Naturaleza y Salud Urbana de ISGlobal (Barcelona). Lidera investigaciones transdisciplinares en proyectos sobre el entorno construido y salud, con un foco especial en los entornos escolares, la naturalización urbana, las terapias basadas en la naturaleza, la evaluación de impacto y la ciencia de implementación. Y es la invitada esta tarde a las charlas.

A partir de las 19h en el CCAI (entrada gratuita) nos recordará que el ser humano forma parte de la naturaleza aunque a veces lo olvidemos. Por eso defiende unas ciudades donde la naturaleza sea protagonista, no un mero adorno. Porque en ello nos va la salud, afirma. Nos ha contado que 3/4 partes de nuestra salud dependen del entorno, por lo que hay mucha salud fuera del sistema sanitario. Renaturalizar las ciudades y concebirlas como algo más que un mero instrumento productivo nos ayudará a mejorar esa salud que pone en el centro a las personas.

Este problema no es exclusivo de las grandes ciudades. Aunque cada una tenga sus particularidades, la urbanización exponencial debe terminar.

