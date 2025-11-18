Marikonadas las justas

Txus es la responsable de que el grupo naciese. Después de tocar todos los palos musicales (o casi) tenía muchas ganas de meter mano al punk que mamó desde joven en Bilbao. Pero este género musical tuvo que "suavizarse" un poco para que se atreviese a meterse de lleno. Encontró a otras personas inquietas y con ganas de decir cosas. Porque el punk es denuncia, aunque no les hace falta recurrir al insulto. Prefieren una visión positiva y el humor.

Aseguran que hay muchas bandas compuestas por mujeres, pero no tienen visibilidad. Y el punk tiene además una de cal y una de arena. Es difícil que se programe en el circuito normal, pero a su favor tiene que hace falta poco para montar un evento. Fundamentalmente podemos verla en el circuito underground y los centros autogestionados, que hay varios por Asturias. Informan de sus actuaciones en su redes sociales.

Suelen ser las primeras en tocar porque se definen como "señoras con hijos". Se han hecho un hueco dentro de la escena punk autogestionada del norte de España con su propuesta fresca, directa y necesaria. Sin pretensiones ni adornos, siguen demostrando que se puede hacer punk desde la alegría, el compromiso y la rabia compartida.

Como siempre, DJ Pupilas desde la Caja de Músicos nos adelantan citas con la música en directo en Gijón.