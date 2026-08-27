Conocemos proyectos que se desarrollan en Asturias

Hasta hace unos años, los amantes de los videojuegos eran considerados unos frikis, pero ahora mismo es rara la casa que no tiene al menos una consola. Los videojuegos se han convertido en una forma de vida y el sector factura en nuestro país más que la industria de la música y el cine juntas.

Los videojuegos ya no son sólo una herramienta lúdica. El sector va más allá y en Asturias hay pequeñas empresas de referencia. A los responsables de dos de ellas les hemos reunido en los estudios de Onda Cero.

Cuicui Studios nació en Gijón en 2014. Ha desarrollado más de 30 videojuegos para los sectores educativo y del juguete.

PixelsHub aplica motores gráficos, realidad virtual, realidad aumentada, simulación y visualización 3D a entornos industriales.

Ambas forman parte de las 58 empresas seleccionadas para la séptima edición del Start IN Up Program, el programa de emprendimiento, incubación y aceleración para startups del sector gaming y la gamificación de Madrid in Game.