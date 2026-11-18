Hoy me acompañan dos mujeres que, además de profesión, comparten proyectos como La Extraña, compañía teatral de la que son cofundadoras y que ha dado vida a obras como La Excepción y la Regla.

Estandartes del activismo y la generación del 86, una puede presumir de haberse alzado con galardones como el mejor cortometraje en la semana del corto de Madrid, con su trabajo Ferrotipos, y la otra, de haber sido reconocida con el Premio Rayo Verde, en 2024, además de un Goya, en la pasada edición, a la Mejor canción original por Flores para Antonio, tema compuesto junto a Silvia Pérez Cruz.

Este domingo, prometen dar un golpe, a compás, encima de la mesa, en favor de la utopía, con su irrupción, irreverente, sarcástica e irónica en La Benéfica de Piloña, con LIBRES!!!. Un cabaré anarcosicalíptico, coproducido por Teatro del Barrio, con el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, escrito por Esther Carrodeguas y dirigido por Andrés Lima. Lo protagonizan Alba Flores, Laura Galán, Nüll García y Eva Vadelomar.