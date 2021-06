PODCAST PARA "PADRES NOVATOS"

01x15: Gases, cólicos e hipo

Un bebé come con mucha ansia y traga mucho aire. Los gases son la principal consecuencia. Aunque después de comer no notemos que los suelta no es motivo de preocupación. Podemos ayudarles con los clásicos golpecitos y teniéndolos rectos unos 10-15 minutos después de comer. Según aprendan a comer, pasados unos meses, lograrán sacarlos solos o no tener tantos gases.