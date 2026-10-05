Zaragoza aspira a ser elegida el jueves Capital Verde Europea 2028

Este jueves en la localidad portuguesa de Guimaraes se conocerá si Zaragoza será Capital Verde Europea 2028. Un importante reconocimiento que conllevaría recibir 600.000 euros y la organización de actos de impacto internacional. La capital aragonesa se ha presentado cuatro veces desde 2010 a este reconocimiento, pero nunca hasta ahora había llegado a la final. El consistorio ha logrado 150 apoyos de empresas o entidades.

Desde el consistorio valoran que este hito ha sido posible gracias a políticas verdes desarrolladas en las últimas legislaturas. El bosque de los zaragozanos o la regeneración del río Huerva son ejemplos de la apuesta transversal por la sostenibilidad en la gestión municipal. La ciudad está logrando reducir las emisiones de CO2, y, además, desde los años 80 el consumo se ha reducido de 105 hectómetros cúbicos a 60 en la actualidad. Zaragoza recicla el 52% de los deshechos y aspira a reducir a cero gracias a nuevas proyectos.

Son puntos fuertes de Zaragoza en esta carrera a la capitalidad verde. Aunque otras ciudades europeas son estrictamente más verdes, la alcaldesa sostiene que Zaragoza, “en medio de un desierto” puede ser un referente en sostenibilidad, calidad de vida y lucha contra el cambio climático; un ejemplo en el que otras pueden mirarse. Además, la candidatura “no es del Ayuntamiento”, sino de toda la ciudad.

Proyectos de la candidatura de Zaragoza que defenderá el miércoles una delegación encabezada por la alcaldesa, Natalia Chueca, un día antes de que se desvele la ganadora. En la final, la capital se enfrentará a Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia), Kosice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal). En 2024, Valencia ostentó el reconocimiento europeo.