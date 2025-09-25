Debate Estado Comunidad

VOX reitera sus condiciones para aprobar los presupuestos de 2026

El cara a cara entre VOX y el presidente Azcón ha permitido saber la situación de las negociaciones para aprobar el presupuesto. El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha reiterado que sus condiciones son inamovibles: eliminar el Pacto Verde, negarse a traer inmigrantes ilegales e impulsar una mayor reducción fiscal.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El portavoz de VOX ha marcado sus condiciones para aprobar los presupuestos
El portavoz de VOX ha marcado sus condiciones para aprobar los presupuestos | Cortes Aragón

Nolasco ha asegurado que no van a frenar las propuestas del Gobierno aragonés que están ligadas a esas cuentas si se cumplen sus peticiones. Ha tendido la mano a empezar las conversaciones, asegurando que no quiere frenar las propuestas del Gobierno en materias como sanidad o educación, pero Azcón debe ceder.

El presidente Azcón se ha mostrado dispuesto a negociar con VOX y confía en sacar adelante ese presupuesto, aunque le ha solicitado que no exija asuntos que no son de su competencia. Le ha propuesto una rebaja fiscal de 50 millones de euros y eliminar el grado dos del impuesto de sucesiones. Eso sí, a pesar de este aparente acercamiento, ha aumentado la tensión cuando el presidente ha acusado a VOX de ponerse de acuerdo con los socialistas para tumbar sus propuestas en las Cortes.

Nolasco le ha recriminado asegurando que ellos mienten a sus votantes y no cumplen con lo que prometen. Ha acusado al PP de engañar a sus votantes, mentir y de plantear disparates.

