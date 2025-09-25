VOX reitera sus condiciones para aprobar los presupuestos de 2026

Nolasco ha asegurado que no van a frenar las propuestas del Gobierno aragonés que están ligadas a esas cuentas si se cumplen sus peticiones. Ha tendido la mano a empezar las conversaciones, asegurando que no quiere frenar las propuestas del Gobierno en materias como sanidad o educación, pero Azcón debe ceder.

El presidente Azcón se ha mostrado dispuesto a negociar con VOX y confía en sacar adelante ese presupuesto, aunque le ha solicitado que no exija asuntos que no son de su competencia. Le ha propuesto una rebaja fiscal de 50 millones de euros y eliminar el grado dos del impuesto de sucesiones. Eso sí, a pesar de este aparente acercamiento, ha aumentado la tensión cuando el presidente ha acusado a VOX de ponerse de acuerdo con los socialistas para tumbar sus propuestas en las Cortes.

Nolasco le ha recriminado asegurando que ellos mienten a sus votantes y no cumplen con lo que prometen. Ha acusado al PP de engañar a sus votantes, mentir y de plantear disparates.