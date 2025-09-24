La oposición acusa a Azcón de “vender humo” sin presupuestos

Los grupos parlamentarios de la oposición han valorado el discurso del presidente Azcón. Todos han coincidido en que ha estado “muy alejado de la realidad” y que ha realizado anuncios que “no podrá cumplir sin presupuestos”. El portavoz del PSOE, Fernando Sabés, ha lamentado que Azcón haya utilizado parte de su discurso para “criticar al Gobierno de España” y que “no haya hablado de la violencia machista, los jóvenes o las mujeres”. Además, critica el “mal funcionamiento de los servicios públicos”.

Para el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, Azcón ha reflejado un Aragón “irreal” donde todo es “fábula y fuegos artificiales”. Además, ha dejado claro que si el Gobierno aragonés quiere que aprueben los presupuestos “tendrán que cumplir sus condiciones”.

Desde Chunta Aragonesista su diputado, José Luis Soro, critica el discurso del presidente Azcón asegurando que vende un “proyecto inconexo y lejos de la realidad”, ya que los anuncios están condicionados a unos presupuestos para 2026 que "no va a aprobar".

Por otro lado, Tomás Guitarte, de Teruel Existe lamenta que los anuncios “solo sean macroeconómicos” y que el presidente Azcón "se haya olvidado de las cuestiones que sí afectan a la vida diaria de los aragoneses".

Desde Izquierda Unida consideran que el discurso de Azcón ha sido “sobreactuado y cómico”, centrándose en la confrontación con otras administraciones. Su diputado, Álvaro Sanz, señala que las políticas del Gobierno aragonés “no ayudan a luchar contra el cambio climático”. En Podemos han echado en falta asuntos como los” problemas reales en la Sanidad, Educación o Vivienda”. Su diputado, Andoni Corrales, asegura que Azcón “tiene la cabeza más puesta en Madrid que en Aragón y que sólo vende humo”.

Para el Partido Aragonés y su diputado, Alberto Izquierdo, los anuncios realizados por Azcón dan respuesta al pacto de investidura firmado entre el PP y el PAR, pero lamenta “la falta de ideas aragonesistas en su discurso”.