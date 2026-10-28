Visitas al cementerio y recorridos por la "Huesca Negra" durante el puente de Todos los Santos

Un año más, la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Huesca ha preparado una programación de visitas guiadas para el puente de Todos los Santos, que se desarrollará entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre. Durante las tres jornadas se mantendrán las habituales visitas guiadas al casco antiguo, a las 11 horas, para conocer la historia de Huesca a través de sus principales monumentos, plazas y espacios más emblemáticos.

Además, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a las 12 horas, se realizarán visitas guiadas gratuitas al cementerio municipal. Estos recorridos permitirán descubrir el patrimonio histórico y artístico del camposanto oscense, conocer algunos de sus rincones y acercarse a las historias de quienes forman parte de la memoria de la ciudad. Para participar en las visitas es necesario reservar plaza previamente a través de la página web de Turismo de Huesca, en la Oficina de Turismo de la plaza Luis López Allué o llamando al teléfono 974 292 170. El punto de encuentro será la entrada principal del cementerio.

La programación incluye también dos sesiones de “Un paseo por la Huesca Negra”, que tendrán lugar el sábado y el domingo, a las 19’30 horas. En ellas, el escritor y guionista Óscar Sipán, acompañado por la violinista Daniela Nikolova, conducirá a los participantes por diferentes espacios de Huesca para descubrir algunas de las historias más oscuras de la ciudad, a través de un recorrido centrado en crímenes y sucesos reales.

La actividad, de aproximadamente una hora y media de duración, comenzará en la plaza de la Catedral. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la Oficina de Turismo, llamando al teléfono 974 292 170 o escribiendo al correo electrónico oficinaturismo@huesca.es. Toda la información sobre las visitas guiadas y las reservas está disponible en la página web www.huescaturismo.com.