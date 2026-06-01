Un viaducto mejora la comunicación entre Teruel y Cedrillas

La carretera A-226 cuenta desde hoy con un nuevo viaducto en funcionamiento sobre el Barranco de Quiebra Cántaros, una infraestructura que mejora la seguridad y la comodidad de los desplazamientos entre Cedrillas y Teruel.

El puente, de 105 metros de longitud y más de 80 metros de altura, forma parte de la remodelación integral de este eje viario.

La puesta en servicio de la infraestructura permitirá reducir los tiempos de viaje, mejorar la fluidez del tráfico y ofrecer una vía más segura para los cerca de 1.200 vehículos que circulan diariamente por este tramo.

Además, la actuación facilitará el acceso a servicios, impulsará la actividad económica y favorecerá el desarrollo turístico de la comarca