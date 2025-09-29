TEMPORAL

La tormenta obliga a cortar la carretera en Las Parras de Castellote

Los técnicos de la Diputación de Teruel continúan evaluando las afecciones en las carreteras de las comarcas del Bajo Aragón, Maestrazgo, Matarraña y Cuencas Mineras.

Redacción

Teruel |

TORMENTA
La tormenta obliga a cortar la carretera en Las Parras de Castellote | Diputación de Teruel

Las tormentas también han descargado con intensidad durante las últimas horas en la provincia de Teruel, aunque afortunadamente no han dejado daños de consideración.

La peor parte se la ha llevado la comarca del Bajo Aragón, donde el Servicio de Vías y Obras de la Diputación ha tenido que cortar la carretera TE-V-8301 en la travesía de Las Parras de Castellote debido a los desperfectos en el firme.

El tráfico alternativo se ha establecido de la TE-V-8301 a la A-226, pasando por Jaganta, por la A-226 a Mas de Las Matas pasando por Castellote y por la A-225 hacia Aguaviva.

Las precipitaciones más cuantiosas se han registrado en Loscos y Muniesa, donde han llegado a acumular hasta 43 litros de precipitación por metro cuadrado. En Andorra se han recogido 39 litros por metro cuadrado, en Montalbán y en Albalate del Arzobispo han sido 37, mientras que en Teruel capital se han rondado los 34 litros por metro cuadrado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer