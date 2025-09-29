La tormenta obliga a cortar la carretera en Las Parras de Castellote

Las tormentas también han descargado con intensidad durante las últimas horas en la provincia de Teruel, aunque afortunadamente no han dejado daños de consideración.

La peor parte se la ha llevado la comarca del Bajo Aragón, donde el Servicio de Vías y Obras de la Diputación ha tenido que cortar la carretera TE-V-8301 en la travesía de Las Parras de Castellote debido a los desperfectos en el firme.

El tráfico alternativo se ha establecido de la TE-V-8301 a la A-226, pasando por Jaganta, por la A-226 a Mas de Las Matas pasando por Castellote y por la A-225 hacia Aguaviva.

Las precipitaciones más cuantiosas se han registrado en Loscos y Muniesa, donde han llegado a acumular hasta 43 litros de precipitación por metro cuadrado. En Andorra se han recogido 39 litros por metro cuadrado, en Montalbán y en Albalate del Arzobispo han sido 37, mientras que en Teruel capital se han rondado los 34 litros por metro cuadrado.