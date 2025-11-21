La nieve dificulta la circulación en algunas carreteras de Teruel

La nieve caída esta noche ha provocado problemas en las carreteras del Maestrazgo. El presidente de la comarca y alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont, ha explicado que "aunque apenas ha nevado, el hielo ha dificultado mucho la circulación entre Iglesuela y Cantavieja".

Sin embargo, en la parte del Jiloca apenas se ha notado la incidencia de la nevada. A primera hora de la mañana la Guardia Civil ha embolsado camiones en la A23, a la altura de Ferreruela de Huerva y Caminreal para evitar complicaciones, pero las carreteras de la comarca no presentaban problemas.

También se circula bien por la Sierra de Albarracín, donde empezó a nevar a última hora de la tarde de ayer, pero el manto blanco "apenas ha superado el centímetro de espesor", tal y como nos ha contado el alcalde de Orihuela del Tremedal, Rafael Samper.

Estampa invernal también en la comarca de Gúdar-Javalambre, donde se han acumulado unos 5 centímetros de nieve, que han sido muy bien recibidos para seguir activando los sistemas de innivación artificial en las estaciones de esquí. La alcaldesa de Linares de Mora, Yolanda Sevilla, decía que en la zona "nos preparamos ya para aprovechar al máximo esta situación".